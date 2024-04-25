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Синоптики обещают солнечную погоду во время Большого субботника

rus.tvnet.lv/LETA
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Нарциссы в парке Победы.
Нарциссы в парке Победы. Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 27 апреля, когда в Латвии пройдет Большой субботник, ожидается преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Будет преобладать переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.

Днем при слабом и умеренном западном и южном ветре воздух прогреется до +13...+16 градусов, в отдельных местах на побережье - до +10 градусов.

В воскресенье воздух местами прогреется до +20 градусов, а на следующей неделе температура поднимется еще выше. Местами пройдут кратковременные дожди.

После 3 мая может вернуться прохладная погода с заморозками.

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