Синоптики обещают солнечную погоду во время Большого субботника

Будет преобладать переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь.

Днем при слабом и умеренном западном и южном ветре воздух прогреется до +13...+16 градусов, в отдельных местах на побережье - до +10 градусов.

В воскресенье воздух местами прогреется до +20 градусов, а на следующей неделе температура поднимется еще выше. Местами пройдут кратковременные дожди.

После 3 мая может вернуться прохладная погода с заморозками.

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