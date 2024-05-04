Фото В воскресенье станет немного прохладнее; местами возможны дожди

Ночью температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, в столице - до +7...+8 градусов.

В воскресенье постепенно усилится облачность, а вечером в западных регионах ожидаются кратковременные дожди. Температура днем составит +16...+21 градус, на побережье и на севере Курземе - до +11...+16 градусов, в столице - до +15...+17 градусов.