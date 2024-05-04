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Фото В воскресенье станет немного прохладнее; местами возможны дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Девушка на траве
Девушка на траве Фото: Schutterstock.com

В воскресенье начиная с запада в Латвии усилится облачность, станет немного прохладнее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью температура воздуха опустится до +3...+8 градусов, в столице - до +7...+8 градусов.

В воскресенье постепенно усилится облачность, а вечером в западных регионах ожидаются кратковременные дожди. Температура днем составит +16...+21 градус, на побережье и на севере Курземе - до +11...+16 градусов, в столице - до +15...+17 градусов.

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