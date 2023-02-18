VUGD предупреждает о сильном ветре в Риге в субботу вечером

Прогнозируется, что с 19 до 23 часов порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 20-21 метра в секунду.

VUGD указывает, что ветер может ломать ветви деревьев и переносить по воздуху незафиксированные предметы и обломки, поэтому нужно быть осторожными.