Пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о том, что отдельные участки дорог могут быть скользкими.
VUGD предупреждает о скользких участках дорог и сильном снегопаде
VUGD предупреждает о скользких участках дорог и сильном снегопаде
В течение ближайших одного - трех часов местами в восточных районах ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на 5-8 сантиметров, прогнозируется и метель.
Отдельные участки дорог могут быть скользкими, а видимость во время метели ухудшится, указывается в предупреждении VUGD.
Пожарно-спасательная служба напоминает, что ожидаемый снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.
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