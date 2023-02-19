VUGD предупреждает о скользких участках дорог и сильном снегопаде

В течение ближайших одного - трех часов местами в восточных районах ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на 5-8 сантиметров, прогнозируется и метель.

Отдельные участки дорог могут быть скользкими, а видимость во время метели ухудшится, указывается в предупреждении VUGD.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что ожидаемый снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.