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VUGD предупреждает о скользких участках дорог и сильном снегопаде

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VUGD предупреждает о скользких участках дорог и сильном снегопаде
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Заснеженная дорога
Заснеженная дорога Фото: Alex Stemmers/Shutterstock

Пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о том, что отдельные участки дорог могут быть скользкими.

В течение ближайших одного - трех часов местами в восточных районах ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на 5-8 сантиметров, прогнозируется и метель.

Отдельные участки дорог могут быть скользкими, а видимость во время метели ухудшится, указывается в предупреждении VUGD.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что ожидаемый снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.

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