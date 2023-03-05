На следующей неделе снег в Латвии в разных регионах ожидается каждый день, возможны сильные снегопады и метели, прогнозирует Global Forecast System.
Весна пока отменяется. Латвию ждет неделя снегопадов и мороз до -16 градусов
В понедельник пройдет кратковременный снег, во многих местах сильный, возможны также раскаты грома и метели. Во вторник вечером с запада к Латвии приблизится циклон - осадки ожидаются на обширной территории, а в среду вечером усилится ветер.
В четверг и в ночь на пятницу придет еще один циклон, который местами принесет сильные снегопады. В выходные дни вероятен приход нового циклона с осадками и метелями.
Галерея: Метель в Риге
Хотя весеннее солнце будет прогревать воздух, температура днем не превысит -1...+4 градуса.
При ясном небе и отсутствии ветра температура воздуха ночью местами может опуститься до -11...-16 градусов.
Согласно долгосрочному прогнозу, во второй половине марта и первой половине апреля температура будет ниже нормы, со снегом во время похолодания и короткими волнами тепла.
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