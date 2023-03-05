Весна пока отменяется. Латвию ждет неделя снегопадов и мороз до -16 градусов

В понедельник пройдет кратковременный снег, во многих местах сильный, возможны также раскаты грома и метели. Во вторник вечером с запада к Латвии приблизится циклон - осадки ожидаются на обширной территории, а в среду вечером усилится ветер.

В четверг и в ночь на пятницу придет еще один циклон, который местами принесет сильные снегопады. В выходные дни вероятен приход нового циклона с осадками и метелями.

Галерея: Метель в Риге

Хотя весеннее солнце будет прогревать воздух, температура днем не превысит -1...+4 градуса.

При ясном небе и отсутствии ветра температура воздуха ночью местами может опуститься до -11...-16 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу, во второй половине марта и первой половине апреля температура будет ниже нормы, со снегом во время похолодания и короткими волнами тепла.