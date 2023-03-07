VUGD предупреждает о сильном ветре

По мере приближения циклона с запада ветер усилится. К середине ночи среды, 8 марта, в западных районах страны его скорость порывами будет достигать 20-23 метров в секунду. Утром порывы ветра будут ощущаться также в центральных районах и на юго-западе, говорится в сообщении VUGD.

VUGD предупреждает, что в таких условиях по воздуху могут носиться сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор, что может мешать некоторым занятиям на свежем воздухе.

Кроме того, 8 марта, по всей стране ожидается снег и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Местами снегопад будет сильным, но возможны и прояснения. Ночью дороги по всей стране станут скользкими, местами образуются снежные заносы; в течение дня условия движения на основных дорогах улучшатся.