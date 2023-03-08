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Синоптики предупреждают: на Ригу движется сильная метель

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Синоптики предупреждают: на Ригу движется сильная метель
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Метель в Риге
Метель в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

Вечером в среду, 8 февраля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил предупреждение о сильной метели в Риге.

В ближайшие часы столицу пересечет обширная зона осадков - ожидается сильный снегопад и метель, толщина снежного покрова увеличится на 5-9 сантиметров.

Дороги и тротуары будут особенно скользкими, образуются снежные наносы.

Во время метели ухудшится видимость.

Напомним, вечером в среду из-за сильной метели в Курземе очень сильно осложнены условия движения.

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