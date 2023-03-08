Синоптики предупреждают: на Ригу движется сильная метель

В ближайшие часы столицу пересечет обширная зона осадков - ожидается сильный снегопад и метель, толщина снежного покрова увеличится на 5-9 сантиметров.

Дороги и тротуары будут особенно скользкими, образуются снежные наносы.

Во время метели ухудшится видимость.

Напомним, вечером в среду из-за сильной метели в Курземе очень сильно осложнены условия движения.