В Латвии побит рекорд холода этой зимы - температура воздуха опустилась до -26,4 градуса

В последний раз столь сильный мороз в Латвии был 15 месяцев назад - в начале декабря 2021 года. В свою очередь прерыдушая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная этой зимой, была -23,7 градусов в Зосены 23 февраля.

Однако рекорд холода 10 марта в Латвии побит не был - в 1956 году в Зосены столбик термометра опустился до -27,7 градусов. Однако были побиты отдельные рекорды холода 10 марта местного значения.

На большей части Видземе и Латгале ночью похолодало до -20...-25 градусов, местами в Курземе и Земгале - до -14...-19 градусов. В аэропорту "Рига" ночью было -18 градусов.

Толщина снежного покрова в Курземе и Земгале составляет от 1 до 25 сантиметров, в Видземе и Латгале - 10-40 сантиметров, а самый глубокий снег лежит в Приекули - 52 сантиметра.

Метеорологическая зима началась в Латвии 17 ноября, в Курземе она начала завершаться 6 февраля, а до 10 февраля она закончилась местами в центральной части страны, в том числе и в Риге. В Латгале и на большей части Видземе метеорологическая зима продолжается.

Напомним, в пятницу в Латвии, начиная с юга страны, небо постепенно затянет облаками, ближе к вечеру местами в восточных районах ожидается небольшой снег.

Юго-восточный ветер станет умеренным, на юге страны ожидаются порывы до 12 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса.