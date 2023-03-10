Ждать ли весны? Синоптики выступили с прогнозом на следующую неделю

В субботу Латвию пересечет циклон с сильными осадками. Ожидается мокрый снег, ледяной дождь, в Латгале - дождь. На западе и в центральной части страны в субботу сохранится небольшой мороз, а в Латгале температура воздуха поднимется до 0...+3 градусов.

Существует вероятность, что в некоторых регионах на востоке страны деревья будут ломаться под тяжестью снега и льда. Количество осадков местами может превысить 20 миллиметров, или половину месячной нормы.

В воскресенье ожидается порывистый западный, северо-западный ветер, солнце, временами снег и метели, местами сильные.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +1...-2 градуса, в ночь на понедельник - до -5...-10 градусов, на побережье местами - 0...-1 градус. Во вторник температура поднимется до +4...+10 градусов.

В начале следующей недели усилится южный ветер, который перейдет в юго-западный. Временами ожидаются дожди, местами сильные. Дождь и таяние снега могут вызвать затопление низин, так как уровень воды в реках будет подниматься.

Во второй половине недели температура воздуха временами может опуститься ниже нуля, местами ожидается кратковременный снег.