Во вторник в Латвии ожидается относительно теплая и облачная погода, местами ожидается небольшой дождь, а также мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Во вторник ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди
Во вторник ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди
Днем будет облачно, во второй половине дня возможны прояснения, на востоке страны ожидается небольшой дождь, мокрый снег. С утра в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть умеренный западный ветер, после обеда он стихнет. Воздух прогреется до +2...+6 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге ожидается в основном облачная погода, в первой половине дня возможен небольшой дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный западный ветер, после обеда он станет медленнее. Температура воздуха повысится до +2...+4 градусов.
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