Во вторник ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди

Днем будет облачно, во второй половине дня возможны прояснения, на востоке страны ожидается небольшой дождь, мокрый снег. С утра в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть умеренный западный ветер, после обеда он стихнет. Воздух прогреется до +2...+6 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается в основном облачная погода, в первой половине дня возможен небольшой дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный западный ветер, после обеда он станет медленнее. Температура воздуха повысится до +2...+4 градусов.