В понедельник потеплеет до +22 градусов; местами возможна гроза

В понедельник в восточной части Латвии сохранится частично облачная и сухая погода, а на западе прояснения ожидаются лишь периодически, возможны кратковременный дождь и гроза, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
С утра в Курземе сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, на побережье - до +11...+16 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.
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