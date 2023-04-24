В понедельник потеплеет до +22 градусов; местами возможна гроза

С утра в Курземе сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, на побережье - до +11...+16 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.