Морозная ночь: на семи станциях метеонаблюдений побит рекорд холода 5 мая

Так, рекорды холода были побиты в Алуксне, Бауске, Резекне, Руйене, Скривери, Стенде и Звейниекциемсе, сообщает агентство LETA.

Минимальная температура воздуха в наблюдательной сети LVĢMC была от +3,7 градусов в Даугавгриве и +3,4 градусов в Вентспилсском порту до -4,7 градусов в Зосени и -5 градусов в Стенде.

В международном аэропорту "Рига" столбик термометра также опустился до -5 градусов. До этого самый сильный мороз, зарегистрированный в столице 5 мая, составлял -2,9 градуса в 1942 году.

В наблюдательной сети Latvijas valsts ceļi самая низкая температура воздуха составила -6,4 градуса, она была зафиксирована на шоссе А2 между Гаркалне и Вангажи.

В субботу будет больше рекордов холода, после чего мороз постепенно снизится, прогнозируют синоптики.