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Морозная ночь: на семи станциях метеонаблюдений побит рекорд холода 5 мая

rus.tvnet.lv/LETA
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Заморозки. Иллюстративное фото
Заморозки. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Прошедшей ночью на семи станциях метеорологических наблюдений был побит рекорд минимальной температуры воздуха 5 мая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Так, рекорды холода были побиты в Алуксне, Бауске, Резекне, Руйене, Скривери, Стенде и Звейниекциемсе, сообщает агентство LETA.

Минимальная температура воздуха в наблюдательной сети LVĢMC была от +3,7 градусов в Даугавгриве и +3,4 градусов в Вентспилсском порту до -4,7 градусов в Зосени и -5 градусов в Стенде.

В международном аэропорту "Рига" столбик термометра также опустился до -5 градусов. До этого самый сильный мороз, зарегистрированный в столице 5 мая, составлял -2,9 градуса в 1942 году.

В наблюдательной сети Latvijas valsts ceļi самая низкая температура воздуха составила -6,4 градуса, она была зафиксирована на шоссе А2 между Гаркалне и Вангажи.

В субботу будет больше рекордов холода, после чего мороз постепенно снизится, прогнозируют синоптики.

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