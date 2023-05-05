В пятницу воздух прогреется максимум до +10 градусов

В пятницу, 5 мая, в Латвии ожидается частично солнечная погода, местами возможен кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
С утра осадки возможны главным образом вблизи Рижского залива, во второй половине дня - в восточной части страны.
Порывы северного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, более ветреным день будет на западном побережье Курземе.
Температура воздуха не превысит +6...+10 градусов.
В Риге в первой половине дня возможны кратковременные осадки, после обеда небо прояснится. Порывы северного, северно-западного ветра усилятся до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов.
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