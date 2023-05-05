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Предстоящей ночью в Латвии ожидается рекордно низкая температура воздуха

rus.tvnet.lv/LETA
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Ветка цветущей вишни, пострадавшая от мороза
Ветка цветущей вишни, пострадавшая от мороза Фото: LETA / LETA

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до -2..-7 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее, прогнозируют синоптики.

Самые сильные морозы ожидаются в Видземе. Многие рекорды холода для 6 мая будут побиты. Пока самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в эту дату, составляет -4,8 градуса в 2019 году в Мадоне.

В субботу днем воздух прогреется до +7..+12 градусов. Подует легкий ветерок.

Ожидается небольшая облачность, днем она усилится в восточной части страны. Существенных осадков не ожидается.

Суббота в Риге пройдет без осадков. Температура воздуха в конце ночи составит 0...-3 градуса, в пригородах -6 градусов, днем повысится до +9 градусов. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, во второй половине дня ожидается умеренный морской бриз.

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