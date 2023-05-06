Суббота пройдет без осадков

В субботу, 6 мая, в Латвии ожидается сухая погода, более солнечно будет в западной части страны, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Курземе - слабый до умеренного восточный ветер.
Температура воздуха повысится до +7..+12 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Слабый восточный ветер сменится северным. Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов на севере города до +10 градусов на юге.
Погоду определяет центральная часть антициклона.
Галерея: Погода в Латвии
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