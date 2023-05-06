Суббота пройдет без осадков

Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Курземе - слабый до умеренного восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +7..+12 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Слабый восточный ветер сменится северным. Максимальная температура воздуха составит от +7 градусов на севере города до +10 градусов на юге.

Погоду определяет центральная часть антициклона.

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