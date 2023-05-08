В Латвии четвертую ночь подряд регистрируются рекорды холода

Рекорд холода в ночь на 8 мая побит в Даугавпилсе, где на рассвете столбики термометров опустились до -3,4 градуса, а в Мерсрагcе воздух остыл до -3,5 градуса.

Предыдущий рекорд холода для 8 мая в Даугавпилсе составлял -2,9 градуса в 1953 году, а в Мерсраге в 2005 году было зарегистрировано -3,3 градуса.

Ниже нуля температура воздуха прошлой ночью опустилась в большинстве регионов страны. В Рижском аэропорту на рассвете было -3 градуса, в центре столицы - около +3 градусов.

Самая низкая температура воздуха в Латвии 8 мая была зарегистрирована в 1953 году в Зосены, составив -10,5 градуса.