В начале мая в Латвии было побито 32 рекорда холода

Ранее такое холодное начало мая было в Латвии была в 2007 году.

Во все ночи, кроме 2 мая, в отдельных районах страны температура воздуха опускалась ниже нуля, самые сильные заморозки были 5-8 мая. Самая низкая температура на высоте двух метров в сети метеонаблюдений составила -6,8 градуса 6 мая в Зосены.

Минимальная температура была ниже -3 градусов на большей части страны. Побито 32 рекорда холода, в том числе рекорд Латвии для 6 и 7 мая.

Среднее количество осадков в первой декаде мая составило всего два миллиметра или 15% от нормы. Больше всего осадков - 5,9 миллиметра - выпало в Гулбене, а на наблюдательных станциях в Елгаве и Стенде их количество не достигло и 0,1 миллиметра.

Средняя относительная влажность составила 58% - от 50% в Риге до 66% в Вентспилсе. Сильнейшие порывы ветра - 18,6 метра в секунду - наблюдались 2 мая в Гулбене.

В последние дни из-за быстрого и неравномерного нагревания воздуха под влиянием сухой и солнечной погоды в некоторых местах Латвии наблюдались пыльные вихри.