Ночью местами ожидаются заморозки, в Латгале - дожди

Температура воздуха понизится до -1...+6 градусов, местами на побережье - до +9 градусов. Заморозки ожидаются в основном в Курземе и Видземе.

Днем солнце будут периодически закрывать облака, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +11...+15 градусов. Ожидается слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, который в течение дня усилится до 10-15 метров в секунду.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +12 градусов днем.