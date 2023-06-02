В субботу воздух прогреется до +17 градусов; местами пройдут дожди

В субботу температура воздуха в Латвии повысится всего на пару градусов, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Облака частично закроют небо, выглянет солнце. Ветер слабый или умеренный западный, северо-западный.
Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+5 градусов, на побережье до +9 градусов. Местами ожидаются заморозки на верхнем слое травы. Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов.
В первую субботу июня в Риге ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, умеренный, вечером слабый. Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем до +15 градусов.
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