В субботу воздух прогреется до +17 градусов; местами пройдут дожди

Облака частично закроют небо, выглянет солнце. Ветер слабый или умеренный западный, северо-западный.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+5 градусов, на побережье до +9 градусов. Местами ожидаются заморозки на верхнем слое травы. Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов.

В первую субботу июня в Риге ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, умеренный, вечером слабый. Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем до +15 градусов.