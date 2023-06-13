Вода в реках местами прогрелась до +20 градусов

Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве достигает +18..+20 градусов, в Айвиексте +18..+19 градусов, в Салаце +17..+19 градусов, в Гауе +15..+17 градусов, возле Царникавы до +19 градусов.

В самых крупных озерах вода прогрелась до +15..+19 градусов.

Температура воды в районе Саулкрасты и Салацгривы опустилась до +7..+9 градусов, в Даугавгриве составляет около +13 градусов, на Курземском побережье Рижского залива вода прогрелась до +14..+18 градусов, а в открытом море на западном побережье Курземе температура составляет всего +10 градусов.

На реках продолжается маловодье, уровень воды колеблется или незначительно снижается. Ожидается, что в эти выходные и на следующей неделе во многих местах Латвии будут идти дожди, местами сильные, засушливость уменьшится.