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Вода в реках местами прогрелась до +20 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Кипсальский пляж в Риге
Кипсальский пляж в Риге Фото: Valts Baumanis/LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник утром температура воды в большинстве рек и озер Латвии составляет +15..+20 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве достигает +18..+20 градусов, в Айвиексте +18..+19 градусов, в Салаце +17..+19 градусов, в Гауе +15..+17 градусов, возле Царникавы до +19 градусов.

В самых крупных озерах вода прогрелась до +15..+19 градусов.

Температура воды в районе Саулкрасты и Салацгривы опустилась до +7..+9 градусов, в Даугавгриве составляет около +13 градусов, на Курземском побережье Рижского залива вода прогрелась до +14..+18 градусов, а в открытом море на западном побережье Курземе температура составляет всего +10 градусов.

На реках продолжается маловодье, уровень воды колеблется или незначительно снижается. Ожидается, что в эти выходные и на следующей неделе во многих местах Латвии будут идти дожди, местами сильные, засушливость уменьшится.

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