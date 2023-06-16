На трех рижских пляжах температура воды достигла +20 градусов

Температура воды в озере Бабелитис достигла плюс 23 градусов, а в Кишэзерсе и в Даугаве на пляже Луцавсалы - плюс 20 градусов.

В местах для купания в Даугаве на Кипсале и Румбуле вода согрелась до плюс 19 градусов.

При этом на пляжах Рижского залива вода прохладнее. Температура воды в Вецаки составляет плюс 16 градусов, а в Вакарбулли и Даугавгриве - плюс 14 градусов.

В Риге восемь официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, озеро Бабелитис, Кипсала, Кишэзерс, а также Луцавсала.