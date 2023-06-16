На трех рижских пляжах температура воды достигла +20 градусов

На трех рижских пляжах температура воды достигла плюс 20 градусов, сообщили агентству LETA в управлении безопасности на воде Полиции рижского самоуправления.
Температура воды в озере Бабелитис достигла плюс 23 градусов, а в Кишэзерсе и в Даугаве на пляже Луцавсалы - плюс 20 градусов.
В местах для купания в Даугаве на Кипсале и Румбуле вода согрелась до плюс 19 градусов.
При этом на пляжах Рижского залива вода прохладнее. Температура воды в Вецаки составляет плюс 16 градусов, а в Вакарбулли и Даугавгриве - плюс 14 градусов.
В Риге восемь официальных мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, озеро Бабелитис, Кипсала, Кишэзерс, а также Луцавсала.
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