В субботу воздух прогреется до +26 градусов

Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+13 градусов, на побережье до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23..+26 градусов, местами на побережье до +21 градуса.

До вечера пятницы в Риге возможен кратковременный дождь, однако поздним вечером и ночью осадков не ожидается, как и днем в субботу. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах до +10..+12 градусов. Максимальная температура днем составит +25 градусов, у моря +22 градуса.