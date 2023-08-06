Аж 32,5 градуса. Воскресенье стало самым жарким днем этого года в Латвии

Вторая самая жаркая температура воздуха в тот момент составила +32,3 градуса в Бауске. В Рижском аэропорту столбик термометра также достиг отметки +32 градуса.

Воскресенье в Латвии стало самым жарким днем года. Прежняя самая высокая температура воздуха, которая этим летом была зарегистрирована на государственных станциях наблюдения, составила +32,1 градуса - 16 июля в Добеле.

Воздух не только горячий, но и влажный - точка росы в Курземе достигает +24 градусов. Точка росы - температура, при которой относительная влажность воздуха достигает 100%.

Ранее сообщалось, что предстоящая ночь может оказаться самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии. Ожидается, что температура воздуха сохранится выше +20 градусов практически на всех станциях наблюдения страны.

Синоптики называют такие ночи тропическими, и бывают они, как правило, только на небольшой части территории, чаще всего в Риге, где за счет городской застройки температура воздуха повышена.