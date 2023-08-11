В ночь на субботу в Латвии можно будет наблюдать звездопад

Jau rītvakar varēs vērot Perseīdu meteoru joslas jeb tā saucamo "zvaigžņu lietu". Vislielākā iespējamība ieraudzīt zvaigznes būs Latvijas centrālo rajonu iedzīvotājiem, tā kā tieši tur ir viszemākā iespējamība, ka debesis aizklās mākoņi 💫🤩🌚 https://t.co/WGEdGxn94r pic.twitter.com/8w3F6LvYFc — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 11, 2023

"Наибольшая вероятность увидеть звезды будет у жителей центральных районов Латвии, так как именно там самая низкая вероятность того, что небо закроется облаками", - отмечает центр.

В субботу в Латвии ожидается прохладная ночь и умеренно теплый день, прогнозирует синоптики.

Облаков ночью будет мало, в начале ночи местами ожидается дождь. Местами образуется туман. Слабый ветер и безветрие будут способствовать снижению температуры воздуха до +7..+13 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, больше солнца будет на западном побережье Видземе и Курземе. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, в Латгале - умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +19..+24 градусов.

В Риге в субботу будет сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый северо-западный. Минимальная температура воздуха ночью +13 градусов, в пригородах около +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов в тени.