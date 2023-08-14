Во вторник в Латвии ожидается жара: воздух прогреется до +30 градусов

Местами на курземском побережье температура воздуха - главным образом у Рижского залива - не превысит +23...+25 градусов.

Ожидается преимущественно солнечная погода, в Курземе периодически может увеличиваться облачность. Вероятность осадков мала, она вырастет к вечеру. Не исключено, что Курземе пройдет гроза, пришедшая с юго-запада, отдельные грозовые тучи могут образоваться в западном и центральном районах Латвии.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего от солнечных лучей нужно защищаться с 12 до 15 часов.

В среду после тропически теплой ночи в Латвии ожидается жара до +33 градусов, а в четверг в западных и центральных регионах страны станет немного прохладнее.