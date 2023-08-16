Предупреждение: в некоторых регионах Латвии возможны грозы и град

🚨Meteorologi valsts centrālajā un rietumu daļā izplatījuši oranžā līmeņa brīdinājumu par negaisa ar krusu iespējamību šovakar! Esiet piesardzīgi un, pamanot tuvojamies negaisa mākoņus, meklējiet patvērumu telpās un tālāk no logiem! https://t.co/XrxyqeOedU — VUGD (@ugunsdzeseji) August 16, 2023

В Курземе возможны локальные грозы, они принесут с собой крупный град. В центральных районах также ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные порывы ветра и крупный град, пишет Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) в социальных сетях.

В среду в Курземе местами шел дождь, в некоторых районах наблюдалась сильная гроза. В Вандзенской волости выпал крупный град, грозовая туча переместилась к Рижскому заливу. В шесть часов вечера со стороны Энгуре образовалась новая грозовая туча, она также движется в сторону Рижского залива.

В западной и центральной части страны синоптики объявили оранжевое предупреждение о грозах - вечером в среду местами возможны крупный град, сильные порывы ветра и сильный дождь.

VUGD призывает жителей быть осторожными и в случае приближения грозовых туч, укрыться в помещении и подальше от окон.

Напомним, в среду днем столбик термометра на Баусской наблюдательной станции поднялся до +34,4 градуса, что является самой высокой температурой воздуха, зафиксированной на наблюдательных станциях за последние годы.