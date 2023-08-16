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Предупреждение: в некоторых регионах Латвии возможны грозы и град

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Гроза. Иллюстративное фото
Гроза. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Метеорологи в центральной и западной частях страны объявили оранжевый уровень предупреждения о возможной грозе с градом сегодня ночью, 16 августа, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В Курземе возможны локальные грозы, они принесут с собой крупный град. В центральных районах также ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные порывы ветра и крупный град, пишет Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) в социальных сетях.

В среду в Курземе местами шел дождь, в некоторых районах наблюдалась сильная гроза. В Вандзенской волости выпал крупный град, грозовая туча переместилась к Рижскому заливу. В шесть часов вечера со стороны Энгуре образовалась новая грозовая туча, она также движется в сторону Рижского залива.

В западной и центральной части страны синоптики объявили оранжевое предупреждение о грозах - вечером в среду местами возможны крупный град, сильные порывы ветра и сильный дождь.

VUGD призывает жителей быть осторожными и в случае приближения грозовых туч, укрыться в помещении и подальше от окон.

Напомним, в среду днем столбик термометра на Баусской наблюдательной станции поднялся до +34,4 градуса, что является самой высокой температурой воздуха, зафиксированной на наблюдательных станциях за последние годы.

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