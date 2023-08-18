Фото и видео ⟩ Гроза продолжилась и в ночь на субботу

Редактор новостей Латвийского телевидения Том Брицис сообщил, что грозовое облако, которое мы наблюдаем сегодня, выросло в относительно редкую для наших широт форму, называемую в метеорологии суперячейкой.

Это грозовое облако, в горячем влажном воздухе которого так много энергии, что оно получает собственную циркуляцию, практически независимую от окружающей атмосферы, что способствует возникновению стихии - сильного ветра и града.

Фото: Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Житель Скулте выразил свой восторг в связи с "грандиозным салютом".

В пятницу в Риге в результате сильных ливней затопило улицы, сильно нарушено движение транспорта. Затопило и помещения - например, торговый центр Akropole Alfa, заведения общественного питания и дома. Рижская дума призывает жителей сообщать о нарушениях транспортного сообщения и затопленных местах по номеру телефона 80003600.

Видео: Затопленные улицы в Риге