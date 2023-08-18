Поздним вечером в пятницу и в ночь на субботу в центральном и восточном регионах страны продолжатся грозы. Местами ожидаются очень сильные ливни, во время грозы усилится ветер, сообщают синоптики.
Фото и видео ⟩ Гроза продолжилась и в ночь на субботу
Редактор новостей Латвийского телевидения Том Брицис сообщил, что грозовое облако, которое мы наблюдаем сегодня, выросло в относительно редкую для наших широт форму, называемую в метеорологии суперячейкой.
Это грозовое облако, в горячем влажном воздухе которого так много энергии, что оно получает собственную циркуляцию, практически независимую от окружающей атмосферы, что способствует возникновению стихии - сильного ветра и града.
Житель Скулте выразил свой восторг в связи с "грандиозным салютом".
Pērkontēvs sarīkojis grandiozu uguņošanu. #negaiss #zibens #skulte pic.twitter.com/w2JZ9kQT97— Jānis Klincis (@mazetajs) August 18, 2023
В пятницу в Риге в результате сильных ливней затопило улицы, сильно нарушено движение транспорта. Затопило и помещения - например, торговый центр Akropole Alfa, заведения общественного питания и дома. Рижская дума призывает жителей сообщать о нарушениях транспортного сообщения и затопленных местах по номеру телефона 80003600.
Видео: Затопленные улицы в Риге
Как сообщило в Twitter предприятие Rīgas satiksme, из-за сильной грозы в Риге местами движение общественного транспорта остановилось, а местами сильно затруднено.
В частности, около 21 часа полностью встали трамваи 7-го маршрута.
Šodien @Rigassatiksme_ palaidusi jaunu transporta līdzekli ielās. Tramlaivas.— Vecmeita@toot.lv (@VecpuisisBetFem) August 18, 2023
Šķiet šodien daudzkur tā. pic.twitter.com/FPkRnMekp2
Затопило ряд улиц в центре Риги, передвижение автомобилей там осложнено.
Rīgā, Kr. Valdemāra iela.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 18, 2023
Video: Elīna Švarca pic.twitter.com/reO7qPyorW
Citadeles ielas jūras līcis pic.twitter.com/4upXrpY2fi— Mārtiņš Zelčs (@tirgus_tante) August 18, 2023
Rīgas ielas pārvēršas par upēm pic.twitter.com/rlgdFdfsbg— Guntis Ščerbinskis (@guntissc) August 18, 2023
Несколько машин на улице Лубанас остановились посреди дороги, так как из-за затопления улиц не могли двигаться дальше.
Nosacīti maģistrālā iela Rīgā. Lubānas iela. Vienkārši pusslīkušas mašīnas, kuras ūdens līmeņa dēļ vnk vairs nav spējīgas tikt tālāk. Rīga (@RigasDome ) nav gatava pat lietum, kur nu vēl kam nopietnākam. pic.twitter.com/NYy8mPpWK4— Anastasija Tetarenko-Supe (@te_anastasija) August 18, 2023
Затопило также несколько заведений общественного питания.
Vēl arī Donald's Fountain 😂 pic.twitter.com/SLCMoXLKJa— Hosē (Ģirts Z.)🍷 (@hosewine) August 18, 2023
Как сообщили RUS TVNET очевидцы, затопило торговый центр Akropole Alfa.
Представители Akropole Alfa подтвердили порталу Apollo.lv, что там затоплены несколько магазинов.
В Елгаве осадки достигли половины месячной нормы, в городе с полной мощностью работают все насосы по откачке воды. Очевидцы сообщают, что затопило Елгавский концертный зал.
Jelgavā koncertzāle Mītava applūdusi negaisā.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 18, 2023
Video: Raitis Boss pic.twitter.com/tueCPyxpVV
По информации очевидцев, в Свете выпал град диаметром в несколько сантиметров.
Krusa Jelgavas novada Svētē.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 18, 2023
Video: Agnese Slāģe pic.twitter.com/otbC06BLnf
Согласно предварительной информации, гроза не настолько сильна и разрушительна, как 7 августа, когда град вместе с бурей принес значительные разрушения в Латвии.
Jelgavā un tās novadā lielgraudu krusa.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 18, 2023
Video: Kristiāna pic.twitter.com/3cBWnwilro
Tā lielgraudu krusa tagad būs “jaunais normālais”? Ka 2 reizes pāris nedēļu laikā tāda uznāk, gan nebiju pieredzējis. pic.twitter.com/TiyIZYJjTg— Ikars Kublins (@Ikars) August 18, 2023
В Добеле после 16 часов во время грозы были зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщают синоптики.
Dobeli atkal skāris stiprs negaiss. Par laimi gan ne tik spēcīgs kā mēneša sākumā un bez lielgraudu krusas. Ziņu par lieliem postījumiem nav, bet intensīvi zibeņoja - novadā ap tūkstoš zibens izlāžu.— Toms Bricis (@boms_tricis) August 18, 2023
Video: Guntra Apare pic.twitter.com/TolGQ7Hift
Наибольшее количество осадков было зарегистрировано с утра в Мадоне - 45 мм, или 66% от месячной нормы. За день в Руцаве выпало 26 мм осадков.
🇱🇻 Aculiecinieki ziņo, ka lielgraudu krusa manīta Vircavā un Jelgavas dienvidu daļā.— BreakingLV (@breakinglv) August 18, 2023
📸 Kristine, Baiba Sīpola, Vizma#Vircava #Jelgava #Latvija pic.twitter.com/cfLqVrxvlj
Сильная гроза наблюдается и в других районах страны, например, в Вентспилсе.
Как уже сообщалось, температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем повысится до +26...+31 градуса, в отдельных местах на побережье - до +22...+25 градусов.
В Риге температура воздуха составит около +20 градусов, в субботу днем - до +29 градусов.
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