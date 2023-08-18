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Фото и видео ⟩ Гроза продолжится и в ночь на субботу

rus.tvnet.lv
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Гроза
Гроза Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta

Поздним вечером в пятницу и в ночь на субботу в центральном и восточном регионах страны продолжатся грозы. Местами ожидаются очень сильные ливни, во время грозы усилится ветер, сообщают синоптики.

Редактор новостей Латвийского телевидения Том Брицис сообщил, что грозовое облако, которое мы наблюдаем сегодня, выросло в относительно редкую для наших широт форму, называемую в метеорологии суперячейкой.

Это грозовое облако, в горячем влажном воздухе которого так много энергии, что оно получает собственную циркуляцию, практически независимую от окружающей атмосферы, что способствует возникновению стихии - сильного ветра и града.

Фото: Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Житель Скулте выразил свой восторг в связи с "грандиозным салютом".

В пятницу в Риге в результате сильных ливней затопило улицы, сильно нарушено движение транспорта. Затопило и помещения - например, торговый центр Akropole Alfa, заведения общественного питания и дома. Рижская дума призывает жителей сообщать о нарушениях транспортного сообщения и затопленных местах по номеру телефона 80003600.

Видео: Затопленные улицы в Риге

Как сообщило в Twitter предприятие Rīgas satiksme, из-за сильной грозы в Риге местами движение общественного транспорта остановилось, а местами сильно затруднено.

В частности, около 21 часа полностью встали трамваи 7-го маршрута.

Затопило ряд улиц в центре Риги, передвижение автомобилей там осложнено.

Несколько машин на улице Лубанас остановились посреди дороги, так как из-за затопления улиц не могли двигаться дальше.

Затопило также несколько заведений общественного питания.

Как сообщили RUS TVNET очевидцы, затопило торговый центр Akropole Alfa.

Представители Akropole Alfa подтвердили порталу Apollo.lv, что там затоплены несколько магазинов.

В Елгаве осадки достигли половины месячной нормы, в городе с полной мощностью работают все насосы по откачке воды. Очевидцы сообщают, что затопило Елгавский концертный зал.

По информации очевидцев, в Свете выпал град диаметром в несколько сантиметров.

Согласно предварительной информации, гроза не настолько сильна и разрушительна, как 7 августа, когда град вместе с бурей принес значительные разрушения в Латвии.

В Добеле после 16 часов во время грозы были зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщают синоптики.

Наибольшее количество осадков было зарегистрировано с утра в Мадоне - 45 мм, или 66% от месячной нормы. За день в Руцаве выпало 26 мм осадков.

Сильная гроза наблюдается и в других районах страны, например, в Вентспилсе.

Гроза в Вентсписле
Гроза в Вентсписле Фото: Roberts Streičs/ Ekrānšāviņš no Facebook

Как уже сообщалось, температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем повысится до +26...+31 градуса, в отдельных местах на побережье - до +22...+25 градусов.

В Риге температура воздуха составит около +20 градусов, в субботу днем - до +29 градусов.

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