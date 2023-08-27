В понедельник циклон принесет в Латвию сильные дожди

Осадки начнутся ночью, местами в Курземе их количество достигнет 30 миллиметров, или 30 литров на квадратный метр. В других областях Латвии также пройдут кратковременные дожди, возможны сильные грозы.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, во второй половине дня в Курземе ожидается более солнечная погода. Из-за циклона ветер приобретет переменное направление, его скорость днем в порывах достигнет 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +12...+18 градусов; максимальная температура днем составит +18...+22 градуса, а на востоке страны - до +25 градусов.

В Риге в понедельник утром и в первой половине дня ожидается дождь, а ближе к вечеру облачность уменьшится. Ночью будет дуть слабый северо-восточный ветер, температура воздуха составит +16...+17 градусов; днем восточный ветер сменится на южный, а затем на западный, который в порывах усилится до 15 метров в секунду, воздух прогреется до +20 градусов.