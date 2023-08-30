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Видео ⟩ В Селии выпал град диаметром несколько сантиметров

rus.tvnet.lv/LETA
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Град в Селии. 30 августа 2023 года
Град в Селии. 30 августа 2023 года Фото: Anda Viļčinska/sociālā platforma "Facebook"

По данным метеорологов и свидетельствам очевидцев, в среду до 19:00 гроза в Латвии затронула преимущественно Селию и окрестности Даугавпилса.

В Акнисте Екабпилсского края, а также в Ритской и Саукской волости выпал град диаметром несколько сантиметров. После 19 часов грозовая туча приблизилась к Айзкраукле и Кокнесе.

В окрестностях Даугавпилса также прошел сильный град. На Даугавпилсской наблюдательной станции Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии до 19:00 количество осадков достигло 37,6 миллиметра, или 52% месячной нормы.

В Видземе формируются новые грозовые тучи, они движутся с юга на север.

Оранжевое предупреждение действует до утра четверга.

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