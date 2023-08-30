Видео ⟩ В Селии выпал град диаметром несколько сантиметров

В Акнисте Екабпилсского края, а также в Ритской и Саукской волости выпал град диаметром несколько сантиметров. После 19 часов грозовая туча приблизилась к Айзкраукле и Кокнесе.

Pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm un lielgraudu krusu pirms brīža Daugavpils pusē.



📸Santa Krukovska https://t.co/sXjRtXH7Di pic.twitter.com/ZonjXQfrfA — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 30, 2023

В окрестностях Даугавпилса также прошел сильный град. На Даугавпилсской наблюдательной станции Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии до 19:00 количество осадков достигло 37,6 миллиметра, или 52% месячной нормы.

В Видземе формируются новые грозовые тучи, они движутся с юга на север.

Оранжевое предупреждение действует до утра четверга.