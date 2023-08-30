Сильные грозы с ливнями, ветром и градом: VUGD объявила оранжевое предупреждение

По информации VUGD, вечером в восточных и центральных районах Латвии ожидаются грозы с очень сильными ливнями и порывами ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, локально возможен и крупный град. Гроза продолжится и в ночь на четверг.

Как поясняет VUGD, после объявления оранжевого предупреждения жители должны быть готовы к очень сильной грозе, чтобы можно было защитить себя от молнии.

Кроме того, возможны резкие порывы ветра, град и ливни, которые могут вызвать резкое повышение уровня воды и затопление территорий. Сломанные ветви и деревья, незафиксированные предметы и обломки могут переноситься по воздуху. Ожидаются повреждения недвижимости, нарушение движение транспорта и уличные активности. Рекомендуется искать убежище в закрытых помещениях.

Если гидрометеорологические условия привели к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, жителей призывают звонить но номеру 112.