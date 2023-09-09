Календарное лето этого года стало в Латвии шестым летом подряд, которое было теплее обычного, а из-за дождливого августа общее количество осадков за сезон немного превысило среднее значение за многие годы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Каким было прошедшее лето? Выводы метеорологов
Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +17,3 градуса, превысив среднюю температуру или норму 1991-2020 годов на 0,7 градуса.
В начале июня было побито несколько рекордов холода, в Стенде столбик термометра опустился до -2,4 градуса, в середине июня началась волна жары, а в целом месяц оказался на 1,4 градуса теплее нормы при средней температуре воздуха +16,6 градуса.
Хотя средняя температура июля в Латвии была немного выше и достигала +16,8 градуса, середина лета была на градус прохладнее нормы.
В июле было установлено шесть суточных рекордов минимальной температуры воздуха и три рекорда максимальной температуры.
Август стал самым теплым месяцем лета и восьмым самым теплым августом за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха достигла +18,5 градуса, что на 1,6 градуса выше месячной нормы. Ночь на 7 августа оказалась самой теплой за всю историю наблюдений - температура воздуха на метеостанции Скулте ночью составила +25,6 градуса.
15 августа началась недельная волна жары, в ходе которой были побиты два латвийских суточных рекорда жары - +34,4 градуса 16 августа в Бауске и +32,3 градуса 17 августа в Даугавпилсе. До конца месяца среднесуточная температура воздуха оставалась выше нормы.
Общее количество осадков летом составило 239 миллиметров, или 107% нормы. Наименьшее количество осадков - 125 миллиметров, или 57% нормы, - зафиксировано в Гулбене, а больше всего осадков выпало в Калнциемсе - 313 миллиметров, или 135% нормы.
Лето началось с сильной засухи, количество осадков в июне стало вторым самым маленьким за всю историю наблюдений, в июле оно приблизилось к норме, а август стал четвертым самым влажным с 1924 года.
Среднее количество осадков в августе в Латвии составило 145 миллиметров, или 188% от показателя 1991-2020 годов.
Средняя скорость ветра этим летом была немного выше нормы. Два дня в июле и пять дней в августе по крайней мере на одной из метеостанций скорость ветра порывами превышала 20 метров в секунду, самая сильная буря с порывами ветра до 32,6 метра в секунду наблюдалась 7 августа в Добеле.
Хотя календарное лето закончилось, метеорологическое лето продолжается. Оно закончится, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже +15 градусов. В прошлом году метеорологическая осень в стране началась 31 августа, а в 2021 году она началась уже 22 августа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!