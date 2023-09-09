Каким было прошедшее лето? Выводы метеорологов

Общее количество осадков летом составило 239 миллиметров, или 107% нормы. Наименьшее количество осадков - 125 миллиметров, или 57% нормы, - зафиксировано в Гулбене, а больше всего осадков выпало в Калнциемсе - 313 миллиметров, или 135% нормы.

Лето началось с сильной засухи, количество осадков в июне стало вторым самым маленьким за всю историю наблюдений, в июле оно приблизилось к норме, а август стал четвертым самым влажным с 1924 года.

Среднее количество осадков в августе в Латвии составило 145 миллиметров, или 188% от показателя 1991-2020 годов.

Средняя скорость ветра этим летом была немного выше нормы. Два дня в июле и пять дней в августе по крайней мере на одной из метеостанций скорость ветра порывами превышала 20 метров в секунду, самая сильная буря с порывами ветра до 32,6 метра в секунду наблюдалась 7 августа в Добеле.

Хотя календарное лето закончилось, метеорологическое лето продолжается. Оно закончится, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже +15 градусов. В прошлом году метеорологическая осень в стране началась 31 августа, а в 2021 году она началась уже 22 августа.