В Даугавпилсе выпало 94% от месячной нормы осадков

Наибольшее количество осадков за последние сутки в Латвии зафиксировано на Даугавпилсской наблюдательной станции, где выпало 52,6 миллиметров осадков, что соответствует 94% месячной нормы. Об этом говорят данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В субботу, 23 сентября, около 23:00 в Даугавпилсе выпало 37 миллиметров от общего количества осадков.
Второе по величине количество осадков в Латвии было зафиксировано в Резекне - 42 миллиметра, или 76% месячной нормы. В Алуксне выпало 30,5 мм, а в Гулбене - 34,5 мм.
В воскресенье, 24 сентября, в Латвии небо будет частично закрыто облаками, сквозь которые будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного.
Температура воздуха поднимется до +16...+19 градусов.
В Риге будет время от времени рассеиваться облачность и светить солнце, день пройдет без осадков. При медленном и умеренном западном ветре воздух прогреется до +18 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!