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В Даугавпилсе выпало 94% от месячной нормы осадков

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Patrīcija Eglīte/LETA

Наибольшее количество осадков за последние сутки в Латвии зафиксировано на Даугавпилсской наблюдательной станции, где выпало 52,6 миллиметров осадков, что соответствует 94% месячной нормы. Об этом говорят данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В субботу, 23 сентября, около 23:00 в Даугавпилсе выпало 37 миллиметров от общего количества осадков.

Второе по величине количество осадков в Латвии было зафиксировано в Резекне - 42 миллиметра, или 76% месячной нормы. В Алуксне выпало 30,5 мм, а в Гулбене - 34,5 мм.

В воскресенье, 24 сентября, в Латвии небо будет частично закрыто облаками, сквозь которые будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха поднимется до +16...+19 градусов.

В Риге будет время от времени рассеиваться облачность и светить солнце, день пройдет без осадков. При медленном и умеренном западном ветре воздух прогреется до +18 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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