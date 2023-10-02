В Курземе и Видземе метеорологи объявили оранжевое предупреждение

В ночь на среду, 4 октября, в Курземе и Видземе ожидается буря, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, вечером 3 октября на побережье Латвии усилится юго-западный, западный ветер, скорость которого порывами будет достигать 20-24 метров в секунду.
В ночь на 4 октября в Курземе и Видземе порывы ветра достигнут скорости 25-30 метров в секунду.
Днем в среду, 4 октября, ветер постепенно стихнет.
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