Жителей предупреждают о повышении уровня воды в Риге

В предупреждении отмечается, что в ближайшие часы уровень воды может подняться до +115...+125 сантиметров.

VUGD призывает жителей быть осторожными в районах, где сильный ветер в сочетании с большими волнами может вызвать затопление прибрежной зоны.

Спасатели также предупредили жителей о том, что следует быть осторожными при передвижении по прибрежным районам.

Уже сообщалось, что, по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среда ожидается ветреной и дождливой, возможны грозы.

Ночью будет облачно, временами пройдут дожди. Ветер умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный, порывами до 20 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +10...+14 градусов.

В среду сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, местами возможны сильные дожди и грозы.