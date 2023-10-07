Распространено предупреждение о сильном ветре и повышении уровня воды в Риге

По прогнозам метеоцентра, с 14:00 до 18:00 ветер усилится в порывах до 25-27 метров в секунду.

Ветер такой силы может ломать деревья, сдувать незакрепленные предметы и причинять другие разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.

Кроме того, в Риге с 12:00 до 15:00 из-за сильного ветра ожидается повышение уровня воды, сообщили в LVĢMC и в Государственной пожарно-спасательной службе.

По прогнозам, в этот период уровень воды в Риге поднимется до +155, +180 см по латвийской системе нормальных высот.

В Рижском заливе ожидаются высокие волны и сильный ветер, что может привести к затоплению береговой линии и низменных участков вблизи рек и озер, а также к повреждению прибрежной инфраструктуры - дамб и причалов.

Напомним, в пятницу, 6 октября, LVĢMC распространил оранжевое предупреждение.