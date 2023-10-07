Распространено предупреждение о сильном ветре и повышении уровня воды в Риге

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение о сильном ветре в субботу днем.
По прогнозам метеоцентра, с 14:00 до 18:00 ветер усилится в порывах до 25-27 метров в секунду.
Ветер такой силы может ломать деревья, сдувать незакрепленные предметы и причинять другие разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.
Кроме того, в Риге с 12:00 до 15:00 из-за сильного ветра ожидается повышение уровня воды, сообщили в LVĢMC и в Государственной пожарно-спасательной службе.
По прогнозам, в этот период уровень воды в Риге поднимется до +155, +180 см по латвийской системе нормальных высот.
В Рижском заливе ожидаются высокие волны и сильный ветер, что может привести к затоплению береговой линии и низменных участков вблизи рек и озер, а также к повреждению прибрежной инфраструктуры - дамб и причалов.
Напомним, в пятницу, 6 октября, LVĢMC распространил оранжевое предупреждение.
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