Фото, Видео ⟩ В Латвии бушует буря. Жители делятся последствиями

Вечером в субботу, 7 октября, в Латвии продолжал бушевать шторм. Жители разместили в социальных сетях фотографии и видео последствий непогоды.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение о сильном ветре в субботу днем, а также оранжевое предупреждение о повышении уровня воды в Риге.
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Из-за сильного ветра по всей Латвии местами нарушено электроснабжение, свидетельствует карта отключений Sadales tīkls. Аварийные отключения зафиксированы в окрестностях Риги и других регионах страны.
Vētra. Storm pic.twitter.com/EY0U4ANoBC— Paija (@Paija_2021) October 7, 2023
К 14:00 в субботу перебои с электроснабжением испытывали около 11 тыс. клиентов оператора распределительных сетей Sadales tīkls по всей Латвии, сообщил агентству LETA представитель предприятия Марк Скуиньш.
Dārza iela #vētra pic.twitter.com/PoKTzFW6Sl— Indra (@IndraVitola) October 7, 2023
Воскресенье будет облачным и дождливым, а также сохранится сильный ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Smilšu vētra jūŗas malā pic.twitter.com/iL8q3rlpY0— Raimonds Špakovskis (@raispak) October 7, 2023
Vētra ir 🤣🤯😍 pic.twitter.com/m2SRDkjwiD— A (@Antresols) October 7, 2023
Дождь ожидается в основном в западных и центральных регионах страны, местами в Курземе возможны ливни с разрядами молний.
Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18-23 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в большинстве регионов страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.
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