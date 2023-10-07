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Фото, Видео ⟩ В Латвии бушует буря. Жители делятся последствиями

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Последствия бури
Последствия бури Фото: TVNET GRUPAS aculiecinieks

Вечером в субботу, 7 октября, в Латвии продолжал бушевать шторм. Жители разместили в социальных сетях фотографии и видео последствий непогоды.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение о сильном ветре в субботу днем, а также оранжевое предупреждение о повышении уровня воды в Риге.

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Из-за сильного ветра по всей Латвии местами нарушено электроснабжение, свидетельствует карта отключений Sadales tīkls. Аварийные отключения зафиксированы в окрестностях Риги и других регионах страны.

К 14:00 в субботу перебои с электроснабжением испытывали около 11 тыс. клиентов оператора распределительных сетей Sadales tīkls по всей Латвии, сообщил агентству LETA представитель предприятия Марк Скуиньш.

Воскресенье будет облачным и дождливым, а также сохранится сильный ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дождь ожидается в основном в западных и центральных регионах страны, местами в Курземе возможны ливни с разрядами молний.

Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18-23 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в большинстве регионов страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.

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