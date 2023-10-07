Синоптики предупреждают о сильном дожде в ночь на воскресенье

В предупреждении отмечается, что в центральных регионах Латвии ночью ожидается сильный дождь. По прогнозам может выпасть до 20-22 мм осадков.

В LVĢMC указывают, что ожидается затопление пойм и низменных территорий. Следует отметить, что погодные условия могут помешать занятиям на свежем воздухе.

Условия движения на дорогах могут быть затруднены из-за ухудшения видимости и аквапланирования, говорится в предупреждении.

RUS TVNET уже сообщал, что воскресенье будет облачным и дождливым, а также сохранится сильный ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дождь ожидается в основном в западных и центральных регионах страны, местами в Курземе возможны ливни с разрядами молний.

Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 18-23 метров в секунду, на побережье - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в большинстве регионов страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.

В Риге день будет облачным, временами возможны дожди. Ожидается сильный северо-западный, западный ветер порывами до 25-27 метров в секунду, а температура воздуха составит +9...+11 градусов.