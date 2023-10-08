Ночь на воскресенье принесла снег; день будет ветреным и дождливым

Около 6 часов утра на некоторых дорогах столичного региона образовался слой мокрого снега. В некоторых местах снега выпало столько, что он затруднял движение.

Условия движения снег значительно осложнял на Елгавском шоссе в районе Олайне.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, погодные условия в Латвии определяет юго-западный край активного циклона.

Днем будет ветрено и дождливо

Воскресенье будет облачным и дождливым, сохранится ветреная погода, прогнозируют синоптики.

Дожди ожидаются главным образом в западном и центральном районах, однако местами в Курземе они могут быть сильными и сопровождаться отдельными разрядами молний.

Порывы западного, северо-западного ветра местами достигнут скорости 18-23 метров в секунду, а в прибрежных районах - до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3...+8 градусов в глубине страны до +9...+11 градусов в прибрежных районах.

В Риге день будет облачным и дождливым. Ожидается сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать скорости 25-27 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+11 градусов.