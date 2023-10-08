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Фото, Видео ⟩ Ураган опустошил пляж в Вецаки

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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Фото: Apollo.lv aculiecinieks

С пятницы, 6 октября, по всей Латвии фиксируются экстремальные погодные условия, в том числе штормы, грозы и град. Сильный ветер нанес ущерб по всей стране, в том числе на пляже Вецаки, сообщил очевидец Apollo.lv.

Очевидец рассказал, что было уничтожено все пляжное оборудование - скамейки, деревянные настилы и даже летнее кафе.

Галерея: Буря на пляже Вецаки 

Уже сообщалось, что шторм не пощадил и пляж в Лиелупе.

Кроме того причинен пляжу в Саулкрасты. Там существенно пострадали дорожки, скамейки и кабинки для переодевания.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) предупредил о грозах с проливными дождями вечером в воскресенье, 8 октября.

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