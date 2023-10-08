Фото, Видео ⟩ Ураган опустошил пляж в Вецаки

Очевидец рассказал, что было уничтожено все пляжное оборудование - скамейки, деревянные настилы и даже летнее кафе.

Галерея: Буря на пляже Вецаки

Уже сообщалось, что шторм не пощадил и пляж в Лиелупе.

Кроме того причинен пляжу в Саулкрасты. Там существенно пострадали дорожки, скамейки и кабинки для переодевания.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) предупредил о грозах с проливными дождями вечером в воскресенье, 8 октября.