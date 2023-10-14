Суббота будет теплой, но ветреной и дождливой

Будет дуть умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный ветер, его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, на побережье - 20-23 метров в секунду. Воздух прогреется до +14...+17 градусов.

В Риге суббота также начнется с облачной погоды, возможны дожди, однако вечером небо начнет постепенно проясняться и осадков уже не будет.

Ожидается умеренный или умеренно сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15-16 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки в +15...+17 градусов.