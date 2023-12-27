В Видземе ожидается сильный снегопад. Объявлено желтое предупреждение

Временами ожидается буря, видимость ухудшится до 500-1000 метров. Дороги будут скользкими.

❄️❗️27.12. pēcpusdienā un vakarā vietām Vidzemē gaidāma stipra snigšana, sniega segas biezums lokāli pieaugs par 5-7 cm. Brīžiem putinās un redzamība pasliktināsies līdz 500-1000 metriem. Ceļi būs slideni! pic.twitter.com/IdXTeFHi3N — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 27, 2023

Как сообщалось, в среду небо над Латвией местами прояснится, но над Балтийским морем и Рижским заливом образуются облака, которые принесут снег и мокрый снег в восточную, а местами и в западную часть страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Видземе ожидается сильный снегопад и ухудшение видимости. Дороги будут скользкими.

На побережье будет дуть умеренный или умеренно сильный северо-западный, западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге в течение дня временами ожидается снег и мокрый снег, улицы и тротуары будут скользкими. Ветер умеренный северо-западный порывами до 15-17 метров в секунду, температура воздуха составит +2...+3 градуса.

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