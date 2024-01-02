Синоптики о погоде в январе и феврале: будет холодно

В ближайшие сутки местами в Латвии ожидается небольшой снег и метель, в Латгале и Селии может выпасть шесть сантиметров снега. По всей стране ожидается сильный мороз, на северо-востоке Латвии температура воздуха опустится до -23 градусов.

В течение следующей недели станет теплее, возможна оттепель, отдано уже через несколько дней вернется холодная погода. Периодически возможны осадки, порывистый ветер и метель.

К 8 утра во вторник, 2 января, температура воздуха составляла от -7,5 градуса в Руцаве до -21,4 градуса в Алуксне, свидетельствуют данные метеорологов. Это самый сильный мороз с 10 марта 2023 года, кроме того, ощущение холода на этой недели усиливает умеренный восточный ветер.

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