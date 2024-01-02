В среду морозы усилятся: ночью местами ожидается до -23 градусов

Минимальная температура воздуха ночью и в утренние часы составит от -11...-16 градусов в Курземе до -20...-23 градусов в северо-восточных регионах страны. Дневная температура составит от -9 градусов в некоторых районах на побережье Курземе до -18 градусов в Алуксне.

Восточный ветер будет дуть порывами 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 17 метров в секунду.

Во второй половине дня увеличится облачность, местами пройдет небольшой снег.

В Риге в среду ожидается солнечная погода с восточным ветром до 12 метров в секунду. Температура воздуха утром опустится до -17 градусов, а днем не превысит -13 градусов.

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