В Мадоне столбик термометра опустился до -28,8 градуса, а в Мерсрагсе температура воздуха после 8 утра достигла -25,6 градуса.

В 9 утра температура воздуха в сети наблюдательных станций составляла от -11,5 градуса в Колке и -16,8 градуса в Приекули до -27,3 градуса в Мадоне и Стальгене и -28,9 градуса в Даугавпилсе. Минимальная температура на Даугавпилсской станции наблюдения составила -29,5 градуса.

В Риге температура воздуха опустилась до -20,2 градуса в центре города и до -28 градусов в аэропорту, где был зафиксирован самый сильный мороз с 5 февраля 2012 года.

По данным Latvijas Valsts ceļi, самая низкая температура воздуха ночью составила -30,3...-31,3 градуса в Даугавпилсе, Карсаве, Виляны и Зилупе.

Подобные морозы в последний раз фиксировались в Латвии в январе 2021 и 2017 годов.

В понедельник в Латвию с северо-запада постепенно будет поступать более теплый воздух, во вторник температура воздуха на всей территории достигнет -2...+3 градусов, а в среду будет на один градус теплее, прогнозируют синоптики.

Морозы постепенно вернутся в четверг с порывистым северным ветром.

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