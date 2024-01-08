Фото ⟩ Захватывающие ледяные образования в Вентспилсе

Фотографии сделаны в южной части Вентспилса. По словам автора фотографий, создания напоминают Морру из книг о тролле Муми-тролле.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), за последние сутки на Даугаве у Екабпилса не было движения льда, и уровень воды начал снижаться, но у Ерсики в Ливанском крае он растет.

Ледяные заторы вызвали резкие колебания уровня воды на нескольких участках рек, но уровень воды в реках продолжает снижаться.

В ближайшие дни в Латвии ожидается небольшая оттепель, мало осадков и значительного повышения уровня воды не будет, но лед на некоторых участках рек может вызвать резкие колебания.

Ранее сообщалось, что рекорд минимальной температуры воздуха 8 января был побит в Мадоне в ночь на понедельник и в Мерсрагсе утром, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Мадоне столбик термометра опустился до -28,8 градуса, а в Мерсрагсе температура воздуха после 8 утра достигла -25,6 градуса.