Фото ⟩ Захватывающие ледяные образования в Вентспилсе

Даце Мейере в социальной сети Facebook поделилась редким и впечатляющим видом берега моря в Вентспилсе. Предлагаем посмотреть ее фотографии!
Фотографии сделаны в южной части Вентспилса. По словам автора фотографий, создания напоминают Морру из книг о тролле Муми-тролле.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), за последние сутки на Даугаве у Екабпилса не было движения льда, и уровень воды начал снижаться, но у Ерсики в Ливанском крае он растет.
Ледяные заторы вызвали резкие колебания уровня воды на нескольких участках рек, но уровень воды в реках продолжает снижаться.
В ближайшие дни в Латвии ожидается небольшая оттепель, мало осадков и значительного повышения уровня воды не будет, но лед на некоторых участках рек может вызвать резкие колебания.
Ранее сообщалось, что рекорд минимальной температуры воздуха 8 января был побит в Мадоне в ночь на понедельник и в Мерсрагсе утром, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Мадоне столбик термометра опустился до -28,8 градуса, а в Мерсрагсе температура воздуха после 8 утра достигла -25,6 градуса.
В 9 утра температура воздуха в сети наблюдательных станций составляла от -11,5 градуса в Колке и -16,8 градуса в Приекули до -27,3 градуса в Мадоне и Стальгене и -28,9 градуса в Даугавпилсе. Минимальная температура на Даугавпилсской станции наблюдения составила -29,5 градуса.
В Риге температура воздуха опустилась до -20,2 градуса в центре города и до -28 градусов в аэропорту, где был зафиксирован самый сильный мороз с 5 февраля 2012 года.
По данным Latvijas valsts ceļi, самая низкая температура воздуха ночью составила -30,3...-31,3 градуса в Даугавпилсе, Карсаве, Виляны и Зилупе.
Подобные морозы в последний раз фиксировались в Латвии в январе 2021 и 2017 годов.
В понедельник в Латвию с северо-запада постепенно будет поступать более теплый воздух, во вторник температура воздуха на всей территории достигнет -2...+3 градусов, а в среду будет на один градус теплее, прогнозируют синоптики.
Морозы постепенно вернутся в четверг с порывистым северном ветром.
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