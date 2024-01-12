Прошлый год стал в Латвии годом погодных рекордов

Первый из рекордов был уже 1 января прошлого года, когда температура в Даугавпилсе достигла +11,1 градуса - самой высокой температуры, когда-либо зафиксированной в январе в Латвии.

Апрель, май и июнь стали самыми засушливыми месяцами за все время наблюдений за погодой в Латвии. Засуха снизила урожайность. Даже владельцам небольших садов, неутомимо поливавшим свои посадки, пришлось довольствоваться, например, очень коротким сезоном клубники.

Минувшее лето нельзя было назвать жарким на фоне некоторых предыдущих, но был один рекорд жары, который опять-таки сложно было бы представить в прошлом веке. Ночь перед градом 7 августа была самой теплой за всю историю Латвии - в Скулте Лимбажского края температура не опустилась ниже +25,6 градуса, что на полтора градуса превзошло рекорд предыдущей самой жаркой ночи, установленный недавно - в 2021 году.

В прошлом веке ночи с температурой не ниже +15 градусов были большой редкостью, а теперь они бывают каждое лето, и бывали даже ночи с температурой +25 градусов, характерные для Средиземноморского региона.

Сентябрь, ставший в прошлом году четвертым летним месяцем, наверняка запомнился многим. Это был самый теплый сентябрь в истории Латвии.

Весенние температуры в январе, достойная пустыни засуха в конце весны и начале лета, тропические средиземноморские ночи и лето в сентябре - такова новая климатическая реальность Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!