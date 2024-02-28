Фото ⟩ Ледоход на Даугаве разрушил парк отдыха экс-мэра Даугавпилса

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве возле Плявиняс и моста в Зельки повысился до опасной отметки, затоплены обширные территории, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вечером во вторник гидрологи объявили оранжевое предупреждение на берегах Даугавы между Плявиняс и Екабпилсом, а также в нижнем течении реки Айвиексте.

В 4:20 в среду уровень воды в Плявиняс был на 12,08 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции, что почти на 4 метра больше, чем накануне. Во время наводнения в апреле 2013 года, самого большого за всю историю наблюдений, уровень воды на наблюдательной станции в Плявиняс достигал 13,5 метра.

Уровень воды возле железнодорожного моста в Зельки составлял 7,12 метра, что примерно на 2 метра больше, чем накануне, а ночью вода временами поднималась почти до 8 метров. В январе прошлого года во время наводнения уровень воды здесь составлял 8,6 метра.

В Екабпилсе уровень воды в Даугаве со вторника повысился на несколько сантиметров и к 4:20 в среду составлял 6,24 метра. В Екабпилсском крае затоплены территории в Крустпилсской и Салской волостях.

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