Фото ⟩ Ледоход на Даугаве разрушил парк отдыха экс-мэра Даугавпилса

Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим опубликовал в социальной сети Facebook пост о том, что ледоход на Даугаве в понедельник, 26 февраля, нанес значительный ущерб частному природному парку Stalkers.
Эйгим опубликовал в Facebook фотографии, на которых видно, что ледоход на реке нанес значительный ущерб прибрежной части природного парка. Никогда еще не было такого большого ущерба от льда, пишет бывший мэр города.
Уровень воды в Даугаве в районе Даугавпилса во вторник, 26 февраля, достиг 5,85 метра выше нулевой отметки станции и приблизился к желтому уровню опасности, о котором будет объявлено, когда вода поднимется еще на 15 сантиметров, сообщили в самоуправлении.
С понедельника вода поднялась более чем на метр. Уровень воды колеблется в зависимости от льдин на Даугаве.
В настоящее время непосредственной угрозы людям или домам нет, но если уровень воды продолжит повышаться, она может возникнуть.
Муниципальные службы дежурят круглосуточно. Муниципальная полиция включила в маршруты патрулирования все места, признанные потенциально опасными, и регулярно информирует организатора гражданской обороны, коммунальные службы и руководство муниципалитета о результатах обследования.
В случае, если будет установлено, что где-то существует опасность затопления, ответственные службы незамедлительно отреагируют и примут все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве возле Плявиняс и моста в Зельки повысился до опасной отметки, затоплены обширные территории, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Вечером во вторник гидрологи объявили оранжевое предупреждение на берегах Даугавы между Плявиняс и Екабпилсом, а также в нижнем течении реки Айвиексте.
В 4:20 в среду уровень воды в Плявиняс был на 12,08 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции, что почти на 4 метра больше, чем накануне. Во время наводнения в апреле 2013 года, самого большого за всю историю наблюдений, уровень воды на наблюдательной станции в Плявиняс достигал 13,5 метра.
Уровень воды возле железнодорожного моста в Зельки составлял 7,12 метра, что примерно на 2 метра больше, чем накануне, а ночью вода временами поднималась почти до 8 метров. В январе прошлого года во время наводнения уровень воды здесь составлял 8,6 метра.
В Екабпилсе уровень воды в Даугаве со вторника повысился на несколько сантиметров и к 4:20 в среду составлял 6,24 метра. В Екабпилсском крае затоплены территории в Крустпилсской и Салской волостях.
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