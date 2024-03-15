В Латвии побит рекорд тепла для 15 марта

Предыдущая самая высокая температура воздуха в этот день была зарегистрирована в 2015 году в Лиепае и Звейниекциемсе - +12,4 градуса.

К середине дня рекорд тепла был побит также в Добеле и Колке, где температура воздуха составила +12,6 градуса, в Салдусе и Стенде - +11,4 и +12,2 градуса соответственно.

В ближайшие часы температура воздуха во многих регионах Латвии продолжит повышаться.

В субботу также сохранится теплая погода, а в воскресенье похолодает, и местами возможен снег.

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