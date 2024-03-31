На Пасху могут быть установлены новые рекорды тепла

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, воздух на большей части территории Латвии прогреется до +16, +21 градуса, и на нескольких станциях наблюдения могут быть установлены новые рекорды тепла для 31 марта.

Прохладнее будет только в Курземе на побережье залива, при ветре с моря, где температура не превысит +7, +10 градусов.

В Риге день будет преимущественно солнечным и сухим. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.

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